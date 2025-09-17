Mobility Lab Vitoria cuenta con un nuevo espacio polivalente que sirve como laboratorio y taller de vehículos

El pabellón, ubicado en el polígono de Betoño, ha sido cedido gratuitamente por la Diputación Foral de Álava

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mobility Lab Vitoria-Gasteiz cuenta con un nuevo espacio polivalente que servirá como laboratorio y taller de vehículos, espacio de pruebas, almacén e incubadora de empresas en un pabellón, ubicado en el polígono de Betoño y que ha sido cedido gratuitamente por la Diputación Foral de Álava, que acogerá también a emprendedores del Corredor Internacional de Incubadoras de la Red de Ciudades Michelín.

El diputado general de Álava, Ramiro González, y el director de la Fundación Mobility LAB Vitoria-Gasteiz, Iñigo Bilbao, han visitado este miércoles el nuevo espacio de experimentación complementario del Innovation Lab en la capital alavesa.

El pabellón servirá para testar y guardar los vehículos eléctricos implicados en diversos proyectos de movilidad sostenible que ya se están desarrollando.

Concretamente, en la actualidad, el nuevo local acoge una furgoneta Mercedes EQV que, de la mano de BasqueCCAM y sus socios participes en su 'Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico' (PERTE VEC), está siendo dotada de cámaras, sensores y la tecnología necesaria para acometer un entorno de validación en el Parque Tecnológico de Miñano asociado al desarrollo, pruebas y puesta en marcha del vehículo eléctrico, conectado y automatizado.

Asimismo, el pabellón se utilizará para desarrollar diversos proyectos del convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) basados en la utilización de drones. Una de las utilidades de la nueva instalación es que se podrán testar drones y realizar vuelos interiores (vuelos 'indoor') para demostraciones seguras sin necesidad de autorizaciones especiales de vuelos de ENAIRE.

Ramiro González ha puesto en valor "este tipo de espacios de experimentación a fin de atraer y articular iniciativas, experiencias y pilotos dirigidos a mejorar la movilidad y la logística en Vitoria-Gasteiz y Álava y a impulsar la competitividad del tejido económico".

El diputado general ha señalado que, además, que constituye "un polo de innovación en movilidad y logística que sirve como referencia en políticas transformadoras para la capital alavesa y para el conjunto del Territorio Histórico de Álava".

Esta nueva infraestructura dispone también de un espacio de oficinas para acoger a los posibles emprendedores del Corredor Internacional de Incubadoras de la Red de Ciudades Michelín a la que pertenece el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un proyecto que busca el intercambio de formación, innovación y emprendimiento de empresas emergentes.

Según han explicado durante la visita a las nuevas instalaciones, se trata de que 'startups' de otros países y sus promotores puedan tener mentorías y acceso a mercados internaciones más allá de sus países de origen.

EXPERIMENTACIÓN

Por su parte, el director de Mobility Lab ha agradecido a las instituciones fundadoras su apuesta por el proyecto a través de la cesión gratuita de un pabellón por parte de la Diputación alavesa y de la confianza del Ayuntamiento para la gestión del proyecto de la Red de Ciudades Michelín.

"Disponer de este pabellón nos permite contar con un nuevo espacio de experimentación que complementa los que ya hemos puesto en marcha dentro de nuestro Innovation Lab. Este espacio multiuso cuenta ya con sus primeros usuarios como son BasqueCCAM que podrá dotar y guardar su furgoneta Mercedes EQV y también la empresa Seaquenz que podrá volar sus drones de forma segura", ha manifestado Bilbao, tras dar a conocer las obras que se han realizado y las posibilidades que ofrece esta instalación.