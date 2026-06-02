Moisés P. Sánchez, Camille Thurman, Charles Lloyd, Immanuel Wilkins y el proyecto 'Latin Miles', en Getxo Jazz 2026

Lla diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre; y el responsable artístico del Getxo Jazz, Mario Benso, presentan el programa de la nueva edición del festival. - PANKRA NIETO

BILBAO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moisés P. Sánchez, Camille Thurman, Charles Lloyd, Immanuel Wilkins y 'Latin Miles', el proyecto homenaje a Miles Dives liderado por el pianista cubano Pepe Rivero, encabezan el programa de este año de los concierto de pago en la 49 edición del Getxo Jazz, que se celebrará del 1 al 5 de julio, abriendo la nueva temporada jazzística en Euskadi.

A estos artistas internacionales se suman las actuaciones de las jóvenes bandas del Concurso de Grupos y una extensa programación de calle gratuita que tendrá lugar en la plaza Estación de Algorta pero también, por primera vez, frente a Muxikebarri y en el entorno urbano de Las Arenas.

Las entradas y abonos para los conciertos de pago ya están a la venta en los canales habituales de Getxo Kultura, según han informado en la rueda de prensa del festival la alcaldesa de Getxo, Amaia Aguirre, la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y del responsable artístico del Getxo Jazz, Mario Benso.

La propuesta de los conciertos de abono, que se celebrarán en Muxikebarri a las 22.15 horas, arrancará el 1 de julio de la mano del pianista y compositor Moisés P. Sánchez. Nominado al Grammy Latino, dos veces ganador del Premio MIN de la Música Independiente, el artista madrileño es uno de los principales valores de la escena jazzística española.

En Getxo interpretará, entre otros, temas de su último trabajo, 'Dedication II', con el que regresa al cuarteto para dar continuidad a la primera parte del disco homónimo, grabado en Nueva York hace quince años. Estará acompañado de Javier Vercher (saxo tenor), Toño Miguel (contrabajo), Naima Acuña (batería) y, como invitada especial, la vocalista Cristina Mora

En la segunda, jornada, jueves 2 de julio, actuará Camille Thurman (New York, 1986) una de las saxofonistas, vocalistas y compositoras con más pujanza en la escena jazzística que ha resultado ganadora en dos ocasiones del Premio Herb Alpert para Jóvenes Compositores y ha obtenido la afamada Beca Fulbright para Embajadores Culturales. En Getxo actuará junto al cuarteto del baterista Darrell Green, que completan Wallace Roney Jr. (trompeta), Paul Beaudry (bajo) y David Bryant (piano).

Al día siguiente, viernes 3 de julio, el Getxo Jazz vivirá una de las grandes citas de la edición de este año a cargo del legendario saxofonista y compositor Charles Lloyd (1938, Memphis, Tennessee).

Con una trayectoria musical que se remonta al final de la década de los 50 del pasado siglo, el veterano artista sureño ha construido una carrera que, según han destacado los organizadores, "lejos de mostrar fatiga creativa, sigue mostrando su gran capacidad para desafiar y convenciones y barreras preestablecidas, haciendo de este artista uno de los grandes referentes vivos del jazz contemporáneo", A la cita con el Getxo Jazz acudirá en formato de trío con Jason Moran (piano) y Marvin Sewell (guitarra).

El 4 de julio, sábado, será el turno de 'Sketches of Latin Miles', un proyecto que reúne a siete destacados músicos cubanos para homenajear al gran trompetista americano. Coincidiendo con el centenario del nacimiento del artista, el septeto lleva la música de aquel a territorios del latin jazz en un recorrido por las diferentes etapas del artista, sin dejar de lado el bebop y la versión más eléctrica del maestro de Illinois.

Liderada por el pianista Pepe Rivero, la formación acoge a destacados nombres de la música caribeña: Georvis Pico (batería), Jorge Vistel (trompeta), Reinier Elizalde 'El Negrón' (bajo y contrabajo), Yuvisney Aguilar (percusión), Román Feliu (saxo alto) y Daniel López 'Donny' (teclados).

El 5 de julio, domingo, cerrará el festival el joven saxofonista Immanuel Wilkins (1997, Philadelphia), que llega a Getxo en cuarteto, junto a Micah Thomas (piano), Ryoma Takenaga (bajo) y Kweku Sumbry (batería).

CONCURSO DE GRUPOS

A las 21.00 horas, también en Muxikebarri y antecediendo a las grandes figuras, actuarán los cuatro finalistas del Concurso de Grupos, cuatro jóvenes bandas europeas que ofrecerán al público una propuesta muy variada.

Los finalistas de este año serán la formación italiana Frame, el sexteto francés Lurium y los grupos españoles Critopher Pérez Quartet y Saúl Andreu Quartet.

En la última jornada, como es habitual, se dará a conocer el ganador del certamen, que volverá a actuar antes del concierto de cierre del festival.

JAZZ EN LA CALLE

Junto a la propuesta de Muxikebarri, el Getxo Jazz propone al público una variada programación de calle. Así, abrirá la sección Tercer Milenio (Plaza Estación de Algorta, 19.00 horas), actuará el joven pianista salmantino Daniel García, que presenta su nuevo proyecto 'Wonderland'.

El día 2 será el turno de Scanapiecco-Gerremia Quintet, una formación italiana que reúne a dos de las figuras emergentes del jazz transalpino para interpretar jazz contemporáneo.

El viernes 3 el festival acogerá la actuación de Idle Moments, una joven formación con músicos de tres continentes que ganó la competición para grupos del festival B-Jazz de Bélgica.

Finalmente, en las dos últimas jornadas el Getxo Jazz recibirá dos propuestas a cargo de músicos vascos: el sábado 4, el contrabajista Iosu Izaguirre presentará en sexteto su segundo trabajo 'Ilusio' y, el domingo 5, el baterista Borja Barrueta interpretará los temas de su último trabajo, 'Lambertiana'.

La propuesta al aire libre se completa con las actuaciones matinales y un pasacalles musical. El día 4, el público infantil y familiar podrá disfrutar del divertido espectáculo 'Jazz for Children' (13.00 horas en la Plaza Estación de Algorta) y, por la tarde, la kalejira musical del grupo Mimo's Dixie Band llevará la música dixie y el arte mímico a los barrios de Las Arenas y Romo (18.30 y 20.00 horas).

Finalmente, el domingo 5 (13.00 horas en la Plaza Estación de Algorta) actuará Thalatha, un grupo surgido en el seno de Musikene-Centro Superior de Música del País Vasco. Además, dentro del ciclo Quiosco de Cristal, actuará la banda de jazz y swing Indigo Jazz frente a Muxikebarri (13.30 horas).