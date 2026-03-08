Movimiento Feminista vasco llama a responder con "más lucha" a la ultraderecha que quiere "paralizarlas de miedo"

Manifestación en Bilbao del Movimiento Feminista de Euskal Herria con motivo del 8M - EUROPA PRESS

BILBAO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Euskal Herria ha vuelto a llenar las calles de Bilbao en la manifestación convocada con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, para realizar un llamamiento a responder con "más lucha" a la ultraderecha que quiere "paralizarlas de miedo". Además, han censurado que se "utilice el feminismo para legitimar guerras y genocidios".

Miles de mujeres y hombres han marchado ese 8 de Marzo para clamar por la igualdad real en las manifestaciones convocadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria.

Se trata de la histórica movilización que se ha celebrado todos los años en Euskadi el Día Internacional de la Mujer, aunque en esta ocasión ha dejado de ser unitaria, con la división que han provocado las abolicionistas, movilizadas por primera vez por separado, con reclamaciones de que "se combata la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler", y se luche "por la abolición del género" para que haya una "sociedad igualitaria" de verdad.

La manifestación del Movimiento Feminista de Euskal Herria, convocada bajo el lema "Beste mundu bat feminismotik. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización", ha partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón de Bilbao y desde el túnel del Antiguo en Donostia-San Sebastián, mientras que en Vitoria-Gasteiz lo hecho desde la Plaza San Antón a las 12.30 horas.

A la de la capital vizcaína se han sumado, como todos los años, representantes políticos, sociales y sindicales. Entre otros, se encontraban una representación del PNV, encabezada por el presidente del BBB, Iñigo Ansola; del PSE-EE, con Eneko Andueza a la cabeza; de Sumar Mugimendua, con su coordinadora general, Alba García; de Podemos con su líder en Euskadi, Richar Vaquero, o el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Por parte de EH Bildu, ha participado en la de Bilbao María del Río, aunque la delegación más importante, con la secretaria de programa el frente, Miren Kortajarena, ha estado en Donostia-San Sebastián.

CABEZA DE LA MANIFESTACIÓN

El colectivo Bilbo Feminista Saretzen, integrado en el Movimiento Feminista, abría la marcha de Bilbao con una pancarta en la que se leía: 'Se forran a nuestra costa. Inperialismoren aurka, borroka feminista' (Contra el imperialismo, lucha feminista).

Su portavoz, Irati Sierra, en declaraciones al inicio de la manifestación, ha asegurado que salen a la calle para impedir que "la derecha y la ultrarecha campen a sus anchas", y denunciar que, "mediante el imperialismo, el expolio y la deuda, unos pocos se están forrando a costa de nuestras vidas y trabajos".

"Y no solo eso, sino que últimamente lo están haciendo sin ningún tipo de vergüenza, a golpe de guerra y de invasión. En algunos casos están utilizando el feminismo para legitimar sus guerras y sus genocidios", ha apuntado.

A su juicio, es necesario movilizarse porque son las mujeres, "como siempre", las que se llevan "la peor parte, las disidentes, las racializadas, las migradas, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidad y diversidad funcional, las pensionistas y las jóvenes".

Por ello, ha apelado a llenar las calles, no solo este 8M, sino también en la huelga general convocada por sindicatos el 17 de marzo para reclamar un SMI propio en Euskadi. "Porque somos conscientes de que somos nosotras las que tenemos salarios más bajos y, por lo tanto, las que mas urgencia tenemos para tener un salario mínimo propio", ha subrayado.

"MÁS ORGANIZACIÓN FEMINISTA"

En un contexto en el que, según ha denunciado, la extrema derecha quiere "paralizarlas de miedo", ha emplazado a "responder con más lucha y más organización feminista, a reivindicar que no vale un feminismo que se limite a decir 'igualdad para las mujeres', que necesita un feminismo que se marque claramente antiracista, antifascista, internacionalista y anticapitalista". "Entendemos que, sin superar los diferentes sistemas de opresión, nunca vamos a ser libres", ha asegurado.

En cuanto a la división que se ha producido por la primera marcha abolicionista en un 8M, ha reivindicado como "mayoritaria" e inclusiva la movilización del Movimiento Feminista de Euskal Herria. "Somos grupos muy diversos con diferentes prioridades, con diferentes maneras de trabajar el feminismo y de entender muchísimas cosas. Lo que nos une es que queremos transformar este mundo, este sistema, y por lo tanto, aquí son bienvenidas todas las personas, pero no todas las actitudes. Aquí no caben las actitudes tránfobas ni racistas y, quien se sienta excluido por eso, tendrá que explicar por qué", ha destacado.

Precisamente, numerosas migrantes y personas racializadas han sido protagonistas también en la manifestación del Movimiento Feminista, en la que han proferido gritos de: "Derechos para todas o todas sin derechos". La marcha bilbaína ha concluido en el Ayuntamiento de Bilbao.