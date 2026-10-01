Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria apoya las movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda

Archivo - Pensionistas durante una concentración - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria apoya las movilizaciones convocadas para este viernes, sábado y domingo en las capitales vascas y Pamplona en defensa del derecho a la vivienda.

En un comunicado, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha denunciado que "la vivienda no es un producto financiero es un derecho".

Por ello, ha trasladado su apoyo a las movilizaciones que tienen "el común denominador del reparto equitativo de la riqueza y garantizar derechos sociales básicos para todas las personas".

"Defender la sanidad pública, los servicios de cuidados públicos y comunitarios, garantizar el derecho a la vivienda, incrementar el poder adquisitivo de los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y defender las libertades democráticas son parte de la misma resistencia popular", ha subrayado.

Además, el Movimiento ha trasladado su solidaridad con " las personas que son expulsadas de sus casas utilizando la violencia y vulnerando el derecho básico a una vivienda. "La mercantilización del derecho a la vivienda tiene un ganador, las SOCIMIs que son los actuales fondos de inversión inmobiliaria que tributan 0% en el impuesto de sociedades y acumulan beneficios que alcanzan el 170% interanual en algunas corporaciones líderes", ha subrayado.