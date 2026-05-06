MUBIL abre hasta el 19 de junio la convocatoria de sus premios a la movilidad sostenible - MUBIL

SAN SEBASTIÁN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de los MUBIL Mobility Awards abre este miércoles su plazo de inscripción de candidaturas, que permanecerá abierto hasta el 19 de junio. El objetivo es "acelerar propuestas con impacto real en la transición hacia modelos de movilidad más eficientes y sostenibles y atraer y, al mismo tiempo, apoyar iniciativas innovadoras que contribuyan a fortalecer el ecosistema vasco en este ámbito, dinamizando el talento y generando oportunidades de empleo de calidad en Euskadi".

Dirigidos a iniciativas de base tecnológica, estos premios buscan soluciones en ámbitos como la movilidad eléctrica, conectada, autónoma o compartida, así como en el desarrollo de infraestructuras avanzadas, según han explicado desde Mubil.

Los proyectos seleccionados no solo optarán a una dotación económica -16.500 euros en premios directos-, sino que accederán a 18.500 euros adicionales para el desarrollo de sus soluciones, además de integrarse durante un año en el entorno de innovación de Mubil. Este acompañamiento incluye espacio de trabajo en el Mubil Center, visibilidad internacional y conexión con agentes clave del ecosistema.

En la última edición participaron 61 proyectos procedentes de 27 países y la organización aspira este año a repetir esa proyección global.

Los galardones se entregarán el 22 de octubre en un evento que se celebrará en San Sebastián. Los premiados, además de la dotación económica, obtendrán un espacio de trabajo durante 12 meses en Mubil Center, difusión en medios especializados y presencia destacada en la Mubil Mobility Expo.

Anna Burgués, Investment Portfolio Manager en EIT Urban Mobility; César Gutierrez, director general de Mubil; Daniel Pérez, CEO & Cofounder en Zunder; Marisa Arriola, directora gerente en Bic Gipuzkoa y Xabier Pérez Sarasola, responsable del Área de Estrategia de Innovación Tecnológica en CAF, serán algunos de los componentes del jurado.

En la edición anterior, los proyectos premiados fueron las startups españolas ESEA Propulsion, especializada en sistemas de propulsión eléctrica de vanguardia para el sector náutico, y Floatech, desarrolladora de baterías ultrarrápidas con ánodos de silicio.

Hasta la fecha, los MUBIL Mobility Awards han recibido más de 200 proyectos de base tecnológica, de los cuales un tercio proceden de otros países.

Mubil, promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa dentro de su estrategia Etorkizuna Eraikiz, y apoyado por el Gobierno Vasco y el Ente Vasco de la Energía (EVE), impulsa el desarrollo económico y tecnológico de la industria de la movilidad inteligente y sostenible del territorio, activando la colaboración público-privada, la investigación, el emprendimiento y el talento entre otros.