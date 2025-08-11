Mucho calor este martes en Euskadi, con 40 ºC en algunos puntos del interior, y con tormentas por la tarde-noche

Una de las fuentes temporales instaladas por el Ayuntamiento de Bilbao para combatir el calor - EUROPA PRESS
Publicado: lunes, 11 agosto 2025 17:47
BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi mucho calor. Las máximas seguirán siendo muy altas, en el interior se mantendrán entre los 35 y 38 ºC, localmente alcanzando los 40 ºC, mientras en el litoral rondarán los 30 ºC.

El ambiente será de nuevo soleado, pero por la tarde irán a más las nubes de evolución y por la tarde-noche se pueden dar algunos chubascos dispersos o tormentas ocasionales. El viento soplará suave y variable. Por la tarde, con las tormentas, las rachas de viento podrían ser fuertes.

