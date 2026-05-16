Muere un hombre de nacionalidad británica tras caer desde el monte Urgull al Paseo Nuevo de San Sebastián

BILBAO 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de nacionalidad británica ha muerto este sábado en San Sebastián, al parecer tras caer desde una altura considerable desde el monte Urgull al Paseo Nuevo donostiarra, hechos que investiga la Ertzaintza.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el hombre habría fallecido en el acto, sin que los servicios de emergencia que se han movilizado a la zona del suceso hayan podido hacer nada para salvar la vida. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

Los hechos han ocurrido hacia las 11.00 horas de esta mañana, cuando una llamada al 112 ha alertado de la presencia de un cuerpo en el entorno del Paseo Nuevo de San Sebastián.

Hasta ahí se han trasladado los servicios de emergencia, una dotación de bomberos y agentes de la Ertzaintza, que han certificado el hallazgo del cadáver. La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.