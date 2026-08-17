Un muerto y una herida en un choque entre un camión y un turismo en Zalla (Bizkaia)

Archivo - La Ertzaintza atiende un accidente de tráfico - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche ha fallecido, y su acompañante, una mujer, ha resultado herida como consecuencia de un choque entre un coche y un camión en la carretera BI-636, a su paso por el término municipal de Zalla (Bizkaia).

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el siniestro se ha producido sobre la 10.00 horas de este lunes. Un turismo y un camión han colisionado cuando circulaban por la carretera BI-636, en la localidad vizcaína de Zalla.

Como consecuencia, los dos ocupantes del coche, un hombre y una mujer, han quedado atrapados, y ha sido necesaria la intervención de una dotación de bomberos para su rescate.

El personal médico desplazado al lugar ha certificado el fallecimiento del conductor, un hombre de 51 años. Por su parte, la acompañante, de 48 años, ha sufrido diversas lesiones, por lo que ha sido trasladada a un centro hospitalario.

La carretera ha quedado cortada en ambos sentidos de la circulación y se regula, todavía a mediodía, por el barrio de Herrera. La Ertzaintza ha abierto un atestado para esclarecer las causas que han originado el siniestro.