La mujer deja de trabajar por conciliar cuatro veces más que el hombre y hace el 63,5% de tareas en el hogar en Euskadi

Archivo - Tareas del hogar - Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi - Archivo

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer aporta el 63,5% del trabajo doméstico no remunerado en Euskadi y cuadruplica al hombre en interrupción laboral por motivos de conciliación y las mujeres de entre 25 y 34 años dedican 6,1 horas diarias a la crianza en los tramos clave, frente a las 3,9 horas de los hombres, según datos facilitados por el Instituto Vasco de Estadística con motivo del Día Internacional de la Mujer y con datos de 2023 y 2024.

De este modo, en 2023, el trabajo doméstico no remunerado representó el 28,8% del PIB de Euskadi y alcanzó los 26.856,5 millones de euros, de los cuales las mujeres aportaron el 63,5%.

Los datos de 2024 reflejan avances en corresponsabilidad, según ha indicado el organismo estadístico, pero muestran también diferencias de género persistentes, dado que las mujeres dedican más tiempo que los hombres tanto al cuidado de hijos menores de 15 años como a las tareas domésticas, y cuadruplican a los hombres en interrupciones laborales por motivos de conciliación.

En Euskadi, la inmensa mayoría de las familias nucleares con menores de 15 años comparten el cuidado diario fuera de la jornada laboral. Según datos de 2024, el 96,6% de los menores en familias nucleares es cuidado por ambos progenitores, frente al 82,6% de 2010.

Sin embargo, entre los menores que viven en familias monoparentales, el 66,8% es cuidado a diario por la madre mientras que el 14,3% lo es por su padre.

En Euskadi, alrededor del 80% de las familias monoparentales con hijos dependientes están encabezadas por mujeres, según datos del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico publicados por Eustat, lo que explica en gran medida por qué la carga de cuidados recae mayoritariamente en ellas en este tipo de hogares. El 71,2% de los menores que viven en familias ampliadas y polinucleares recibe cuidados diarios de ambos progenitores.

Aunque la participación de hombres y mujeres en las tareas domésticas tiende a igualarse en varios ámbitos, resulta clave analizar no solo quién participa, sino cuánto tiempo dedica cada persona. El porcentaje de mujeres ocupadas que trabaja en el ámbito doméstico y en el externo más de 70 horas a la semana es del 10,6% frente al 7,4% de los hombres.

El porcentaje de mujeres cuadruplica al de hombres en interrupciones laborales por conciliación. De este modo, entre las personas de 16 a 69 años, el 7,3% de las mujeres ha interrumpido su actividad laboral en los últimos tres años por motivos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, ya sea por sobrecarga de trabajo doméstico o tras el nacimiento de un hijo (una vez finalizada la baja por maternidad o paternidad), frente al 1,8 % de los hombres.

En los datos relativos al 2024 se observa una desigualdad entre mujeres y hombres en la realización de tareas domésticas o cuidados. Las mujeres superan a los hombres en la participación en prácticamente todas las tareas concretas analizadas. La diferencia más pronunciada aparece en la preparación de la ropa (lavado, planchado, etc.), donde participan un 28,22 % más de mujeres; le sigue la limpieza de la casa, donde las mujeres participan un 6,60 % más; en la preparación de comidas la diferencia es mucho menor, siendo un 1,62% superior en mujeres.

Por el contrario, en varias tareas la participación de hombres y mujeres resulta prácticamente idéntica. De todas las tareas domésticas analizadas, la compra de alimentos destaca por ser la actividad con el mayor grado de implicación por parte de los hombres.

CUIDADO DE HIJOS

En cuanto a las horas diarias dedicadas al cuidado de hijos menores, la desigualdad es más pronunciada, dado que las mujeres dedican entre 0,8 y 2,2 horas más al día que los hombres.

En los tramos clave de la crianza, las mujeres de entre 25 y 34 años dedican 6,1 horas diarias a estas tareas, frente a las 3,9 horas de los hombres. En la franja de 35 a 44 años, la diferencia se mantiene con 5,2 horas dedicadas por parte de las mujeres frente a las 4,0 horas de los hombres.

En 2023, el trabajo doméstico no remunerado alcanzó los 26.856,5 millones de euros, lo que equivale al 28,8% del PIB de Euskadi. De este porcentaje, las mujeres aportaron la mayor parte, un 63,5% frente al 36,5% generado por los hombres.

MENOR SATISFACCIÓN

Las mujeres muestran una menor satisfacción con la participación de su pareja en las tareas del hogar. En concreto, puntúan de forma significativamente más baja tanto el tiempo que dedican sus cónyuges o parejas a las tareas del hogar como el tiempo disponible para su propia vida personal.

La encuesta de Eustat sobre conciliación de la vida laboral, familiar y personal revela que la satisfacción general con el tiempo disponible para conciliar es moderada en ambos sexos, con valores entre 5,4 y 7,8 sobre 10, pero existen diferencias de género significativas, según ha indicado el órgano estadístico.

La brecha más llamativa, han incidido, aparece en el grado de satisfacción con el tiempo dedicado a las tareas del hogar del cónyuge o pareja, que los hombres puntúan con un 7,8, mientras que las mujeres solo llegan al 6,1, lo que supone una diferencia de 1,7 puntos.

En segundo lugar, destaca la vida personal. En este caso, los hombres apuntan un grado de satisfacción por el tiempo dedicado a su vida personal de 6,1 puntos frente a 5,6 puntos de las mujeres, lo que implica una diferencia de 0,5 puntos.

En el grado de satisfacción por el tiempo dedicado a los cuidados de personas dependientes también puntúan más bajo las mujeres con 5,4 frente a 5,6, mientras que en el cuidado de hijos menores las mujeres están ligeramente más satisfechas (6,8 frente a 6,7). El grado de satisfacción por el tiempo propio dedicado a las tareas del hogar presentan valores casi idénticos, de 6,3 en el caso de los hombres frente a 6,2 de las mujeres.