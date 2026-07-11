Mungia estrena dos nuevos murales para "recuperar la memoria histórica y embellecer el municipio"

Uno de los nuevos murales - AYUNTAMIENTO DE MUNGIA

BILBAO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mungia ha inaugurado dos nuevos murales en el edificio municipal de Katetxe y en el grupo de viviendas de la calle San Ignacio, una iniciativa con la que busca "recuperar la memoria histórica del municipio" a través del arte urbano y contribuir al embellecimiento del espacio público.

Las dos intervenciones han sido realizadas por la artista Mikele Irazusta, de trayectoria internacional y vinculada a la cultura vasca, dentro de un proyecto impulsado mediante los presupuestos participativos del municipio, ha informado el consistorio.

El mural de Katetxe está inspirado en la antigua función del edificio, que durante años fue el punto donde se abonaban los impuestos para la entrada de mercancías en la villa. La obra pretende poner en valor la relevancia histórica y social de este espacio, que en la actualidad alberga actividades relacionadas con foros y nuevas tecnologías.

Por su parte, el mural ubicado en el grupo San Ignacio, recuerda la historia del antiguo taller donde se fabricaba el Goggomobil, un vehículo ligado al desarrollo industrial y económico de la localidad.

El Consistorio ha destacado que ambas obras forman parte de un recorrido artístico que "refuerza la identidad local y vincula arte urbano, memoria e historia compartida", al tiempo que refuerza la participación ciudadana en la transformación del espacio urbano.