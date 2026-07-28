Los municipios vizcaínos de Iurreta e Igorre rebasan los 40 grados y marcan la temperatura más alta de Euskadi

Archivo - Varias personas se refrescan en fuentes contra el calor - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los municipios vizcaínos de Iurreta (40,2 ºC) e Igorre (40,1 ºC) han rebasado este martes los 40 grados centígrados y han marcado la temperatura más alta de Euskadi. Les han seguido a poca distancia Alegia (39,9 ºC), Llodio (39,9 ºC), Elorrio (39,7 ºC) y Ordizia (39,2 ºC), según ha informado Euskalmet.

Este calor extremo ha provocado que hasta las siete de esta tarde el Servicio de Emergencias de Osakidetza haya atendido a una persona, en Gipuzkoa, a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi. Se trata de una persona de 76 años que ha sido tratada in situ y trasladada en ambulancia a centro hospitalario o de salud para su seguimiento, sin revestir gravedad.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

NUEVO AVISO POR CALOR

Este miércoles se volverá a activar la alerta naranja por temperaturas muy altas desde las 12.00 hasta las 20.00 hora local. Según el pronóstico, las temperaturas máximas podrían rondar los 38 ºC en la zona de transición y los 39 ºC en el eje del Ebro.

Entre las 12.00 y las 18.00 horas estará activado el aviso amarillo por temperaturas muy altas, ante la previsión de temperaturas máximas que podrían rondar los 33 ºC en la zona cantábrica interior. Las temperaturas máximas serán más altas en el este y algo más bajas en el oeste. Por su parte, en la zona costera las temperaturas máximas rondarán los 28 ºC.

Durante toda la jornada del miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/28 ºC en la zona costera, 18/33 ºC en la zona cantábrica interior, en torno a 17/38 ºC en zona de transición y en torno a 20/39 ºC en la zona del eje del Ebro.