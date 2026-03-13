Murueta (Bizkaia) renueva el alumbrado de varias zonas del municipio en el marco de su plan energético local

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murueta (Bizkaia) ha puesto en marcha la primera fase de la renovación del alumbrado público, enmarcada en su Plan Integrado de mitigación y adaptación al cambio climático (2024-2044).

En la primera actuación se han renovado las 90 farolas que se encontraban "en peor estado", según ha informado el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, que ha reiterado su comprometido con el respeto al medio ambiente y con avanzar en el desarrollo sostenible del municipio.

El alcalde de Murueta, Julen Karrion, ha afirmado que la localidad "lleva años desarrollando diferentes acciones en materia de eficiencia energética y apostando por las energías renovables". "En nuestro plan energético sentamos las bases y compromisos, presentes y futuros. Es ahí donde se enmarca esta actuación", ha explicado.

A su juicio, la renovación del alumbrado público "va a ayudar a mejorar la eficiencia lumínica y a reducir el consumo energético". En este sentido, ha recordado que ya incorporó la iluminación LED "en las nuevas farolas del bidegorri y en todas las nuevas que se han instalado en diferentes puntos".

En la actualidad, "la intención es cambiar todas las cabezas de las farolas existentes del municipio a tecnología LED en diferentes fases, en orden de peor a mejor estado, y esta ha sido la primera", ha explicado.

El Plan Integrado de Clima y Energía de Murueta 2024-2044 prevé el desarrollo de varias acciones en diferentes áreas en el municipio, "con actuaciones concretas para la mitigación de emisiones, la transición energética y a la adaptación climática". Entre los principales beneficios que se persiguen, destaca la reducción del consumo energético y de los gases de efecto invernadero.

El Ayuntamiento de Murueta ha presentado el proyecto correspondiente a la primera fase de renovación del alumbrado público para optar a ayudas de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco. Para esta fase inicial se ha destinado un presupuesto total de 85.676,71 euros, 64.000 de ellos procedentes de la institución foral y 21.481 euros del Gobierno Vasco.