El Museo de Arte Sacro de Bizkaia pone voz a las mujeres que habitan sus obras con la iniciativa 'Manos invisibles'

Una de las obras seleccionadas para la iniciativa 'Manos invisibles' - MUSEO DE ARTE SACRO

BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Sacro de Bizkaia pone voz a las mujeres que habitan sus obras a través de la iniciativa 'Manos invisibles', que se desarrollará hasta el próximo 31 de marzo, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, 'Día Internacional de la Mujer'.

Según ha explicado el museo, ubicado en la plaza de la Encarnación en Bilbao, se trata de una iniciativa que "invita a mirar algunas de las obras de la colección desde una nueva perspectiva, la de las mujeres que aparecen en ellas".

En ese sentido, el museo ha señalado que, a lo largo de la historia del arte, "muchas mujeres han estado presentes en cuadros y fotografías que hoy contemplamos en los museos". "Han estado ahí con sus manos, trabajando, cuidando y sosteniendo escenas de la vida cotidiana, pero en muchas ocasiones sin voz propia", ha apuntado, para destacar que 'Manos invisibles' nace precisamente con la intención de "detenerse en ellas e imaginar qué podrían estar pensando o sintiendo en el momento en que fueron retratadas".

La propuesta recorre seis obras de la colección situadas en la segunda planta del museo. En ellas se representan mujeres en distintos contextos y también una mujer detrás de la cámara, "la artista, recordándonos que las mujeres no solo han sido retratadas en la historia del arte, sino también creadoras", han detallado desde el museo.

Las obras permanecen en su ubicación habitual dentro de la exposición. Junto a cada una de ellas, al lado de la cartela informativa, los visitantes encontrarán una señal con el icono de una mujer hablando y un código QR.

Al escanear el código con su teléfono móvil, podrán escuchar en castellano y en euskera la voz imaginada de estas mujeres, "dando vida a aquello que quizás pudo pensar o sentir en ese instante detenido por el artista", según ha explicado el museo.

Además, el museo invita al público a formar parte de la experiencia, de forma que se ha habilitado una mesa con tarjetas en la que los visitantes podrán escribir un mensaje dirigido a estas mujeres y trasladar qué les dirían hoy, qué les preguntarían o qué reflexión les despertarán al mirarlas.

De esta manera, 'Manos invisibles' propone abrir "un pequeño diálogo entre el pasado y el presente, invitando a detener la mirada y a escuchar a aquellas mujeres que, durante mucho tiempo, permanecieron en silencio".