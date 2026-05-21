El Museo Balenciaga de Getaria repasa la relación entre el fotógrafo francés Georges Dambier y la moda

Una de las salas de la exposicíon. - MUSEO BALENCIAGA

SAN SEBASTIÁN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Balenciaga de la localidad guipuzcoana de Getaria (Gipuzkoa) acoge, desde este viernes hasta el 13 de diciembre, la exposición 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda'.

Esta muestra invita al visitante a "adentrarse en el contexto de la alta costura parisina de los años cincuenta a través de la mirada singular del fotógrafo francés", según han destacado la comisaria Anabela Becho, historiadora de la moda.

Dambier (1925-2011) "rompió con las convenciones de la fotografía de estudio al sacar a las modelos a la calle, liberándolas de poses rígidas y actitudes estereotipadas, sin renunciar por ello a una ejecución técnica rigurosa y exquisita", ha explicado.

En su obra, la mujer se convierte en el eje central anticipándose a la estética de la Nouvelle Vague. 'Vivre Sa Vie. Georges Dambier y la Moda' reúne 77 fotografías organizadas en torno a siete ejes temáticos representativos tanto de la obra de Dambier como de la sociedad del momento.

Esta muestra se despliega en las salas del Palacio Aldamar, sede del Museo Cristóbal Balenciaga, articulando un recorrido que enlaza la muestra de la colección de este espacio museístico con la muestra temporal dedicada a las conexiones entre Balenciaga y Givenchy, The Givenchiaga Family.

El itinerario culmina un discurso centrado en los años dorados de la alta costura, al que incorpora la mirada final de la prensa de moda.