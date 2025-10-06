El Museo de Bellas Artes de Bilbao rehabilita el edificio 1970 y lo reabre con una exposición de 50 pinturas de Baselitz

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha reabierto este lunes el edificio 1970 tras los trabajos de rehabilitación contenidos dentro del plan de ampliación proyectado por Norman Foster y Luis María Uriarte. La rehabilitación hoy inaugurada ha afectado a casi 6.000 metros cuadrados y aloja ya diversas obras emblemáticas, como el Elogio del Hierro III de Chillida, la Vista de Bilbao (c.1700) o una muestra de 49 pinturas de Georg Baselitz.

En el acto de inaguración han estado presentes la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el director del museo, Miguel Zugaza, el conservador e historiador del arte Norman Rosenthal y el patrono de la fundación BBK, Gorka Martínez.

Etxanobe ha defendido que "este edificio plasma el compromiso de las instituciones, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Diputación Foral de Bizkaia con la cultura", y ha añadido que "aspiramos a que el Bellas Artes refuerce su papel como referente en el entorno por la actividad de sus exposiciones, y por el excelente trabajo de investigación, recuperación y de divulgación que se realiza aquí".

La diputada general ha destacado "la evolución de esta institución", que culminará en 2026 con la reapertura completa del museo tal y como está proyectado por Norman Foster y Luis María Uriarte, y ha puesto en valor tanto la propuesta Ataria (Bat), contenida en la planta baja, como la muestra de 49 pinturas de Georg Baselitz.

El director del Museo de Bellas Artes ha reconocido estar "conmovido" por la reapertura y "por volver a mostrar el arte en este edificio de exposiciones con artistas que cruzan sus biografías con la historia del propio museo y su permanente anhelo de contemporaneidad".

Tras los discursos, se ha realizado una visita guiada por todas las zonas expositivas del edificio. En la planta baja han visitado la exposición Ataria (Bat), que reúne un conjunto de obras y proyectos "de diversa naturaleza que subrayan el papel esencial del museo en relación con la ciudad y su panorama artístico", han explicado desde el museo. En esta zona se presenta el cuadro la Vista de Bilbao (c.1700).

En el primer piso se aloja la muestra 'Georg Baselitz. Pinturas 2014-2025. Algo en todo', uno de los artistas en activo "más destacados de la segunda mitad del siglo XX", han explicado. El historiador del arte Rosenthal ha sido quien ha seleccionado las piezas, y lo ha presentado como un "radical".