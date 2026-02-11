El Museo de Las Encartaciones expone una decena de tallas góticas de entre los siglos XIV y XVI - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Las Encartaciones, perteneciente a las Juntas Generales de Bizkaia, ha incorporado a su exposición permanente diez tallas góticas fechadas entre los siglos XIV y XVI que fueron recuperadas el año pasado en el marco del proyecto 'Supervivientes del medievo. Arte gótico en Las Encartaciones'.

Según han explicado desde el Parlamento vizcaíno, el proceso de restauración de estas piezas "de gran valor patrimonial" ha sido llevado a cabo por el Museo de Las Encartaciones y el servicio de Patrimonio del departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación foral de Bizkaia.

Este proceso culminó con la firma de un convenio de préstamo entre las Juntas Generales de Bizkaia, el Museo de Arte Sacro y Euskal Museoa para que estas figuras religiosas (excepto La Magdalena de Taramona, que ha regresado ya a Güeñes) se queden en el Museo de Las Encartaciones para que formen parte de su colección permanente.

Entre las tallas restauradas se encuentra San Bartolomé de Lartundo (Gordexola), una talla del siglo XIV que "representa otra imagen muy común en la Edad Media, la de San Bartolomé llevando con una cadena a un demonio", y el Santo desconocido de Zaldu (Gordexola), una talla del siglo XIV que se encontraba en mal estado, lo que "ha impedido incluso darle una adscripción" y cuya restauración "ha sacado a la luz muchos de sus rasgos".

También se ha restaurado San Nicolás de Zaldu (Gordexola), una talla del siglo XIV que ha sido la última en restaurarse, y Andra Mari de Pobeña (Muskiz), fechada en el siglo XIV y que "representa el tipo de vírgenes sentadas con el niño Jesús sobre las rodillas habitual en el mundo vasco y cuya representación más famosa es la conocida 'Amatxu de Begoña', en Bilbao".

La Magdalena de Taramona (Gueñes), fechada en el siglo XIV y que representa a una mujer con toca medieval, y San Benito de Balmaseda, talla en piedra de finales del siglo XIV o principios del XV que estuvo en la desaparecida ermita de San Benito de Balmaseda y representa a un monje con tocado medieval, son otras de las piezas restauradas.

A ellas se suman San Juan de Santelices (Arcentales), una talla del siglo XV de gran tamaño, y San Martín de Muñatones (Muskiz), una pequeña imagen de principios del siglo XVI que representa al Obispo San Martín y que es probable que estuviese en la capilla de la familia Salazar, en Muskiz, junto a la famosa Torre de San Martín de Muñatones pertenecientes a los Salazar.

Las otras dos tallas restauradas son San Vicente y San Lorenzo de Bermejillo (Gueñes), dos pequeñas imágenes del siglo XV con peinados típicos de la época que estuvieron en la primitiva iglesia de Gueñes, y San Sebastián de Zaldu (Gordexola), una imagen popular del siglo XIV que representa "una imagen muy tradicional de la Edad Media, la de San Sebastián torturado con flechas que atraviesan su cuerpo".