El Museo Guggenheim Bilbao abrirá sus puertas los lunes 22 y 29 de diciembre, y cerrará en navidad y año nuevo

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao abrirá sus puertas al público los próximos lunes, 22 y 29 de diciembre, para satisfacer la demanda de todas aquellas personas que deseen aprovechar estos días de Navidad para visitar las exposiciones, pero permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.

En cuanto al horario, el Museo Guggenheim abrirá hasta las 19.00 horas, salvo los días 24 y 31 de enero, en los que cerrará sus puertas a las 17.00 horas.

Los visitantes podrán disfrutar con las exposiciones Artes de la tierra, que cuenta con el patrocinio de Iberdrola y la instalación in situ: Mark Leckey en la segunda planta.

También podrán contemplar Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por BBK, en la tercera planta, la muestra dedicada a Maria Helena Vieira da Silva, y la video instalación de Sky Hopinka en la sala Film&Video, ambas junto al Atrio.