Óleo de la exposición 'in situ: Zadie Xa' - MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el 11 de abril de 2027 la exposición 'in situ: Zadie Xa'. El patrón de la semilla', cuarto capítulo de la serie 'in situ', donde el centro de arte moderno invita a artistas a crear obras diseñadas específicamente para la sala 208, en diálogo con su arquitectura.

Concebida como plataforma para proyectos ambiciosos de reconocidos artistas contemporáneos, 'in situ' muestra trabajos que amplían las posibilidades de la escultura, la instalación y la creación multimedia.

Cada propuesta entabla una conversación directa con esta singular sala del Museo, y la transforma en un entorno de confluencia entre arquitectura e imaginación artística.

Zadie Xa basa su inspiración en numerosos elementos: la ficción especulativa, el folclore coreano, los rituales, la danza y la narración de historias, elementos que entreteje para explorar las incertidumbres de la vida actual a través de los sueños, los mitos y lo sobrenatural, reflexionando sobre nuestras relaciones con otros animales, con la naturaleza y con los demás.

El patrón de la semilla es a la vez un santuario, un portal y un espacio onírico: un lugar en el que confluyen recuerdos e historias y coexisten realidades humanas, animales, ancestrales e imaginadas.

Utilizando pinturas, imágenes en movimiento, danza, luz y sonido, 'El patrón de la semilla' "invita a meditar sobre aquello que heredamos, lo que decidimos alimentar y los mundos que podrían surgir de las condiciones que creamos", han explicado desde el museo.