Museo Guggenheim Bilbao acoge hasta el 4 de abril de 2027 la muestra 'Dan Flavin: Algo de luz"

Greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green)] - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá desde este miércoles y hasta el 4 de abril de 2027 la muestra 'Dan Flavin: Algo de luz", que explora la notable amplitud de la obra de este artista estadounidense (1933-1996) entre las décadas de 1960 a 1980.

La exposición reúne más de veinte grandes piezas de los fondos de la Colección Panza del Guggenheim Museum de Nueva York, junto con importantes préstamos de la Dia Art Foundation, de la misma ciudad. Está comisariada por Lauren Hinkson, conservadora de colecciones del Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York) y cuenta con el patrocinio de Iberdrola.

Según han explicado en la presentación de la muestra, "la parquedad de unos materiales industriales de uso general, el énfasis en las formas elementales y la atención a la experiencia espacial del espectador, han hecho de Flavin una figura clave del minimalismo".

Entre las obras destacadas de la exposición se halla tanto la primera barrera de Flavin, verdes cruzando verdes (dedicada a Piet Mondrian, a quien le faltaba el verde) [greens crossing greens (to Piet Mondrian who lacked green)] (1966), como barrera artificial de luz fluorescente azul, roja y azul (para Flavin Starbuck Judd) [an artificial barrier of blue, red and blue fluorescent light (to Flavin Starbuck Judd)] (1968), que abarca todo el lateral de la sala, inundándola de color.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición Dan Flavin: Algo de luz, dedicada al artista estadounidense Dan Flavin y a su producción entre las décadas de 1960 y 1980.

Esta muestra toma su título de su primera exposición individual de piezas de luz fluorescente, organizada en 1964 en la galería Kaymar de Nueva York. El recorrido incluye obras de los fondos de la Colección Panza del Guggenheim e importantes préstamos de la Dia Art Foundation de Nueva York; sigue la trayectoria de Flavin desde sus primeros trabajos con fluorescentes blancos hasta sus instalaciones cromáticas posteriores, que ocupan salas enteras.