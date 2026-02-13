Museo Guggenheim Bilbao clausura el 20 de febrero las exposiciones dedicadas a Maria Helena Vieira da Sil y Sky Hopinka

Fête vénitienne (Veneziako jaia), 1949, obra de Maria Helena Vieira da Silva - MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

BILBAO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao clausurará el próximo 20 de febrero las exposiciones 'Maria Helena Vieira da Silva. Anatomía del espacio" y 'Sky Hopinka: Desmayos'.

Según ha recordado el museo en un comunicado, la primera de las muestras recorre la producción de Vieira da Silva comprendida entre las décadas de 1930 y 1980, centrándose en su interés por el paisaje arquitectónico y en el papel que desempeña la memoria en su obra.

La obra de Hopinka, por su parte, analiza temas de identidad cultural, desplazamiento y experiencia cotidiana mediante una combinación de técnicas fílmicas documentales y experimentales.

Tras el cierre de ambas exposiciones se dará comienzo al montaje de la muestra dedicada a la icónica artista Ruth Asawa en el centenario de su nacimiento.