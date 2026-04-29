Museo Guggenheim Bilbao clausurará el domingo la exposición "Artes de la Tierra"

Exposición "Artes de la Tierra" en el Museo Guggenheim Bilbao
Exposición "Artes de la Tierra" en el Museo Guggenheim Bilbao - MUSEO GUGGENHEIM
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 14:30
Seguir en

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao clausurará este próximo domingo, 3 de mayo, la exposición "Artes de la Tierra", una gran muestra patrocinada por Iberdrola que reúne obras de arte desde el siglo pasado hasta la actualidad que invitan a "repensar nuestra relación con el planeta", según ha informado el museo.

Las personas que acudan al Museo el último día de la exposición entre las 16.00 y las 19.00 horas, obtendrán un descuento del 50% en su entrada, y podrán visitar también el resto de salas con las exposiciones Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por BBK, y Ruth Asawa: Retrospectiva.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado