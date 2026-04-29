Museo Guggenheim Bilbao clausurará el domingo la exposición "Artes de la Tierra"

Exposición "Artes de la Tierra" en el Museo Guggenheim Bilbao - MUSEO GUGGENHEIM

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao clausurará este próximo domingo, 3 de mayo, la exposición "Artes de la Tierra", una gran muestra patrocinada por Iberdrola que reúne obras de arte desde el siglo pasado hasta la actualidad que invitan a "repensar nuestra relación con el planeta", según ha informado el museo.

Las personas que acudan al Museo el último día de la exposición entre las 16.00 y las 19.00 horas, obtendrán un descuento del 50% en su entrada, y podrán visitar también el resto de salas con las exposiciones Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao, patrocinada por BBK, y Ruth Asawa: Retrospectiva.