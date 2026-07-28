El Museo Guggenheim Bilbao, incluido como candidato a la elección de las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo

Museo Guggenheim Bilbao - GUGGENHEIM

BILBAO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha sido incluido dentro de las candidaturas a la elección de las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo, iniciativa internacional impulsada por el World Travel and Tourism Council - WTTC, organización que representa al sector mundial de los viajes y el turismo.

A través de un comunicado, el museo bilbaíno ha explicado que se trata de "una convocatoria abierta" para elegir y reconocer aquellos edificios, monumentos e instituciones construidos desde el siglo XIX a la actualidad que hayan contribuido a "transformar sus destinos y la forma de viajar, y que destaquen por su capacidad para atraer visitantes, impulsar el desarrollo de su entorno y favorecer un turismo responsable".

El proceso se desarrolla en varias fases y el pasado 7 de julio se abrió el periodo de presentación de candidaturas, que se extenderá hasta finales de año y permitirá que, a lo largo de estos meses, se registren las propuestas de los usuarios.

El 7 de enero de 2027 se dará a conocer una primera selección de 70 propuestas y, a continuación, una votación pública reducirá la lista a 30 finalistas y, finalmente, el 7 de julio de 2027 se anunciarán las siete Maravillas Contemporáneas del Mundo.

Desde el Guggenheim han resaltado que el museo es uno de los tres ejemplos que WTTC destaca en la web creada para ilustrar la iniciativa y recabar los votos de los usuarios en las diferentes fases, imágenes que corresponden a la Torre Eiffel de París, el Guggenheim Bilbao y el Gran Museo Egipcio de Guiza, símbolos de "cómo la arquitectura y la cultura pueden transformar un destino" han precisado.