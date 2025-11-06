Museo Guggenheim Bilbao muestra al público sus adquisiciones recientes, donaciones y depósitos a largo plazo

Obra de Yayoi Kusama. Sala de espejos del infinito – Deseo de felicidad para los seres humanos desde más allá del universo (Infinity Mirrored Room – A Wish for Human Happiness Calling from Beyond the Universe), 2020 - MUSEO GUGGENHEIM

'Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao' es la muestra que inaugurará este viernes el centro de arte moderno bilbaíno, que responde al deseo de mostrar al público las adquisiciones recientes para la Colección del Museo, así como las donaciones recibidas de D.Daskalopoulos Collection, la Fundación Al Held y el depósito a largo plazo de la colección de Inge Rodenstock.

Numerosas obras se muestran al público por primera vez, posibilitando establecer nuevos vínculos entre artistas, estilos y épocas, y fortaleciendo la presencia de figuras y movimientos fundamentales del arte de la segunda mitad del siglo XX, como Jean-Michel Basquiat, Yves Klein, Jeff Koons, Antoni Tàpies, Cy Twombly o Andy Warhol.

La incorporación de nuevos nombres como Hanne Darboven, Damien Hirst, Martin Kippenberger o Robert Ryman, permite ampliar las líneas narrativas de la Colección del Museo.

Esta exposición, diseñada respetando plenamente la arquitectura original de Frank Gehry, refuerza el compromiso del Museo con la creación de un relato "dinámico y plural que refleje la riqueza y complejidad del arte contemporáneo, consolidando su contribución en la investigación y difusión de la historia del arte desde los años cincuenta hasta hoy", han indicado este jueves en rueda de prensa los responsables del museo.

Patrocinada por la Fundación bancaria BBK, se podrá visitar de forma permanente en la tercera planta del Museo. Esta renovada exposición obedece fundamentalmente a la reciente ampliación de sus fondos fruto de la adquisición de nuevas obras y, especialmente, de las generosas donaciones realizadas por la D.Daskalopoulos Collection, la Fundación Al Held, así como del depósito a largo plazo de 53 piezas procedentes de la colección de Inge Rodenstock.

Estas incorporaciones suponen una aportación "extraordinaria para la institución, no solo porque permiten mostrar al público numerosas obras por primera vez, sino también porque posibilitan establecer vínculos nunca antes planteados entre artistas, estilos y épocas, configurando una propuesta inédita en el Museo", han destacado.

Se fortalece así la presencia de figuras y movimientos fundamentales del arte de la segunda mitad del siglo XX - como Jean -Michel Basquiat, Yves Klein, Jeff Koons, Antoni Tàpies, Cy Twombly o Andy Wa rhol - y se amplían las líneas narrativas con la incorporación de nuevos nombres y estilos, como Hanne Darboven, Lucio Fontana, Damien Hirst, Martin Kippenberger o Robert Ryman, entre muchos otros.

A excepción de las galerías 301 y 304, que mantienen la misma disposición, con las obras de Yayoi Kusama Sala de espejos del infinito - Deseo de felicidad para los seres humanos desde más allá del universo , 2020 y Mar creciente, 2018 de El Anatsui, respectivamente, el resto de los espacios se ven alterados concibiéndose como presentaciones corales autónomas que propician diálogos inéditos y lecturas renovadas de la Colección.

Así, esta exposición refuerza el compromiso del Museo con la creación de un relato "dinámico y plural" que refleje la riqueza y complejidad del arte contemporáneo, consolidando su contribución en la investigación y difusión de la historia del arte desde los años cincuenta hasta hoy.

Asimismo, la disposición actual ha sido diseñada respetando plenamente la arquitectura original de Frank Gehry: no se han incorporado grandes construcciones ni intervenciones invasivas, de modo que el edificio sigue siendo parte activa y fundamental de la experiencia artística.