El Museo Igartubeiti acogerá el jueves el encuentro 'Territorio, tradición y transmisión'

SAN SEBASTIÁN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Caserío Museo Igartubeiti de Ezkio Itsaso (Gipuzkoa) será espacio de encuentro y reflexión entre profesionales del sector primario, artesanos, mediadores culturales y ciudadanía en el encuentro 'Territorio, tradición y transmisión', que se celebrará este próximo jueves.

En un comunicado, desde el museo han explicado que esta jornada servirá para dialogar sobre "cómo la cultura, la mediación y la recuperación de prácticas tradicionales pueden aportar herramientas para afrontar los retos actuales".

Las mismas fuentes han indicado que "el mundo rural vive hoy una encrucijada: agricultores, pastores y comunidades rurales se enfrentan a grandes desafíos -cambio climático, despoblación, falta de relevo generacional, pérdida de soberanía alimentaria-, mientras muchos de los saberes y formas de hacer ancestrales, que durante siglos garantizaron el cuidado de la tierra y la sostenibilidad de los ecosistemas, se encuentran en riesgo de desaparecer".

En esta jornada se realizarán varias ponencias y una mesa de debate que permitirán "cruzar miradas", entre "la experiencia de quienes trabajan la tierra y el ganado y las propuestas culturales y artísticas que buscan dar voz a estas realidades y mantener viva la memoria".

Este programa forma parte del proyecto Patrim 4.0., que ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).