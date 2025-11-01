El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren finaliza este fin de semana la temporada 2025 de trenes de vapor

SAN SEBASTIÁN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación dos trenes de vapor el próximo fin de semana. Con estos viajes concluyen la temporada 2025 de estos trenes.

El horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao será el el sábado 1 de noviembre (festivo) a las 12.00 horas y el domingo también a las 12.00 horas, según han detallado desde Euskotren.

Una vez finalizada la temporada 2025 del servicio regular de trenes de vapor, a partir del martes 4 de noviembre se modificará el horario de apertura del Museo, que pasará a ser de martes a sábados, de 10.00 a 13.30 horas, y de 15.00 a 18.30 horas. Los domingos y festivos (excepto lunes), de 10.30 a 14.00 horas.

Por otra parte, los días 6 y 7 de diciembre se ofrecerá el tradicional servicio especial de trenes históricos, ya en la parte final del año.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa", con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y diversas clases de vagones.

Asimismo, ofrece "uno de los más completos" conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de "una de las mejores colecciones" de relojería ferroviaria del mundo.