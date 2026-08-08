El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

Archivo - El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor el fin de semana - EUSKOTREN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación tres trenes de vapor durante este fin de semana entre su sede de Azpeitia y Lasao, en Gipuzkoa.

Según ha explicado, el tren de vapor saldrá desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao el sábado a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.

Además, desde el pasado martes circulan los trenes tracción diésel de días laborables (de martes a viernes), que se han programado para este mes. Las horas de salida desde el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia hacia Lasao son las 12.00 y 17.30 horas.