El Museo Vasco del Ferrocarril pone en circulación tres trenes de vapor este fin de semana

Archivo - Museo Vasco del Ferrocarril. - MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren, sociedad pública del Gobierno Vasco, pondrá en circulación tres trenes de vapor este fin de semana entre su sede de Azpeitia y Lasao. Estos servicios se incluyen dentro de la temporada regular que se prolongará hasta noviembre.

Los trenes de vapor saldrán desde el Museo, en Azpeitia, hacia Lasao el sábado a las 12.00 y 17.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones "una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas, automotores y diversas clases de vagones, así como un conjunto de máquina-herramienta, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola", y muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y una colección de relojería ferroviaria, según ha explicado Euskotren.

Las instalaciones del museo están abiertas de martes a viernes (laborables) de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.30 horas, los sábados de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas y los domingos y festivos (excepto lunes) de 10.30 a 14.00 horas.