Los Museos de la Red Foral de Álava reparten gafas homologadas para ver el eclipse de sol

Museo de Bellas Artes de Álava - DFA

VITORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Museos de Bellas Artes, de Armería, de Ciencias Naturales y BIBAT (Arqueología y Fournier de Naipes) de la Red Foral de Álava repartirán un total de 2.000 gafas homologadas para ver el eclipse solar del próximo mes de agosto, a partir de este viernes, 31 de julio.

En un comunicado, la Diputación Foral de Álava ha explicado que la iniciativa pretende recordar el eclipse total de sol del 18 de julio de 1860, un acontecimiento que situó a Álava en el centro de la investigación astronómica internacional.

En este sentido, ha recordado que la efeméride se conmemora con una pequeña exposición en las galerías del Palacio de Bendaña, en el BIBAT-Museo Fournier de Naipes de Álava, bajo el título 'El otro eclipse. Warren De la Rue'.

Durante aquel verano de 1860, una expedición británica se desplazó a diferentes lugares de Álava para observar el fenómeno astronómico. Entre sus integrantes se encontraba Warren de la Rue, astrónomo británico que instaló un observatorio portátil en Ribabellosa y obtuvo una de las primeras series fotográficas completas de un eclipse solar. Además, era hijo de Thomas De la Rue, fundador de una de las empresas de impresión de barajas más importantes del mundo de la que se conservan importantes ejemplos en la colección del Museo Fournier de Naipes de Álava.

Junto con las gafas, los museos alaveses entregarán un folleto explicativo de la conmemoración de aquel eclipse histórico ocurrido hace 166 años.