Música para salvar vidas organiza este mes dos conciertos solidarios de gospel en Zarautz y Zumaia a cargo de Aba Taano

El grupo de gospel Aba Taano. - MÚSICA PARA SALVAR VIDAS

SAN SEBASTIÁN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto humanitario Música para salvar vidas, ubicado en Kireka (Uganda), ha organizado para este mes dos conciertos solidarios en las localidades guipuzcoanas de Zarautz y Zumaia a cargo del grupo de gospel Aba Taano.

En un comunicado, Música para salvar vidas ha explicado que su misión es "brindar apoyo integral a niños de la calle, ofreciéndoles educación, formación y la oportunidad de explorar la música y la danza".

El 70% de la financiación para este proyecto proviene del grupo de gospel Aba Taano, que "ha ganado once premios internacionales y ha realizado más de 2000 conciertos en toda Europa".

Este grupo musical va a realizar dos conciertos benéficos, uno en Zarautz, el 8 de agosto a las ocho de la tarde en la parroquia de San Pedro Apostol, y otro en Zumaia, el 15 de agosto, para recoger donativos para este proyecto.

Música para salvar vidas se creó en Uganda, en el 2005 con el objetivo de "salvar a unos niños que habían sufrido un abandono total", según explican desde este proyecto solidario que, actualmente, "ayuda a más de 60 personas, la gran mayoría menores, en su casa/hogar en Kireka, cerca de Kampala".