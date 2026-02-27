Muskiz pide esperar a las mediciones de benceno para levantar las medidas preventivas aunque "la tendencia es a la baja"

El alcalde de Muskiz (Bizkaia), Eduardo Briones - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Muskiz, Eduardo Briones, ha insistido en seguir las medidas preventivas que se han trasladado desde el Departamento de Salud, que consisten principalmente en permanecer en espacios interiores cerrados, hasta conocer los datos que arrojen las mediciones de benceno que se realizarán a las 14.00 horas, pero ha explicado que la tendencia es "a la baja" por lo que espera poder tener "buenas noticias".

En declaraciones a Europa Press, Briones ha explicado que la refinería Petronor le ha trasladado que la "incidencia está localizada", por lo que "las medidas correctoras parece que surten su efecto", tras el incidente con un tanque de gasolina que ha tenido lugar el jueves pasadas las 11 de la mañana que supuso la emisión de cantidades insalubres de benceno al aire.

Preguntado por la posible afección a la salud de la población, el alcalde ha explicado que las recomendaciones del Gobierno vasco "son de caracter preventivo, es decir, que en principio no generan ningún riesgo para la salud". Pese a ello, ha insistido en la recomendación de que los vecinos "vayan a sus viviendas y cierren las ventanas y las puertas". "Más vale pecar por exceso que por defecto", ha señalado.

Por otra parte, cree que la "situación es buena", ya que se ha pasado de los 100-200 microgramos por metro cúbico de la sustancia, "unos niveles altos", a los "10 o 20 de esta mañana". "Por parte del Departamento nos confiesan que hay fluctuaciones, que sube y baja, lo que genera dudas, y que la recomendación era seguir manteniendo estas medidas preventivas", ha insistido.

"El mensaje por parte del Gobierno ha sido tranquilizador, que la tendencia es a la baja, entonces esperamos que a las dos de mediodía del día de hoy podamos tener buenas noticias", ha concluido el alcalde.