Nekane Aiarza sucederá a Esther Apraiz como candidata a la Alcaldía de Derio para las elecciones municipales

Nekane Aiarza, candidata del PNV a la alcaldía de Derio - PNV

BILBAO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Municipal del PNV de Derio ha ratificado la elección de la concejala Nekane Aiarza Zallo como candidata a la Alcaldía de Derio (Bizkaia) para las próximas elecciones municipales de 2027, en sustitución de la actual regidora y presidenta de Eudel, Esther Apraiz, que no concurrirá a la reelección.

Con esta designación, la formación jeltzale apuesta por "una candidatura que combina experiencia en la gestión municipal, preparación académica y un firme compromiso con el municipio y sus vecinos y vecinas".

Licenciada en Sociología por la Universidad de Deusto y con formación especializada en dirección de empresas, Big Data e Inteligencia Artificial, Nekane Aiarza desarrolla actualmente su labor como concejala en el Ayuntamiento de Derio, donde trabaja en las áreas de Recursos Humanos, Hacienda y Presupuestos, Participación y Atención Ciudadana.

Según ha informado la formación jeltzale, su trayectoria "le ha permitido conocer de primera mano la realidad del municipio y las necesidades de la ciudadanía".

Tras ser elegida por la Asamblea Municipal, Aiarza ha agradecido la confianza depositada en ella y ha afirmado que afronta esta nueva responsabilidad "con ilusión, responsabilidad y una enorme vocación de servicio".

"Es un honor recibir la confianza de mis compañeras y compañeros para encabezar el proyecto de EAJ-PNV en Derio. Afronto este reto con el compromiso de seguir trabajando desde la cercanía, el diálogo y la buena gestión para construir, junto a la ciudadanía, un Derio moderno, sostenible, euskaldun y lleno de oportunidades para todas y todos", ha manifestado.

Según Aiarza, el municipio vizcaíno tiene "importantes proyectos de futuro en marcha" y su compromiso será "trabajar con la misma responsabilidad e ilusión para hacerlos realidad y seguir mejorando nuestro municipio".

La candidata a alcaldesa ha afirmado que entiende la política municipal como "una herramienta para mejorar la vida de las personas, impulsar nuevas oportunidades y reforzar la cohesión social, apostando por la escucha, el consenso y la colaboración como pilares de la acción política".

Según ha puntualizado, afronta esta nueva etapa "con la voluntad de dar continuidad a un modelo de gestión basado en la planificación, la cercanía y la buena gestión, impulsando proyectos estratégicos para el futuro de Derio".