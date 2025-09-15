El neurólogo de Policlínica Gipuzkoa Gurutz Linazasoro recibe Premio a la Trayectoria de la Organización Médica Colegial

SAN SEBASTIÁN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo de Policlínica Gipuzkoa, Gurutz Linazasoro, ha recibido el Premio a la Trayectoria Profesional de la Organización Médica Colegial (OMC).

En un comunicado, Linazasoro ha señalado que este reconocimiento es el "colofón" a su carrera profesional. "Más allá de los logros, me siento especialmente orgulloso de mi familia, de mis amigos y de los equipos con los que trabajo, así como de las personas e instituciones que han colaborado en todos estos proyectos", ha confesado.

Este galardón reconoce la carrera ejemplar de médicos en España cuando se caracteriza por la competencia, el compromiso con los pacientes y el espíritu de servicio.

Linazasoro, neurólogo de referencia en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer y Párkinson, además de otras enfermedades neurodegenerativas, fue galardonado dentro de la categoría de Otros Ámbitos Asistenciales de la OMC.

Este neurólogo ha sido premiado tres veces con el Premio Parkinson al mejor proyecto de investigación, así mismo, ha recibido el premio al mejor trabajo de educación de la Sociedad Española de Neurología en 2008, así como el premio de investigación científica en Parkinson en 2009. Su labor emprendedora fue reconocida, además, con la entrega del premio Korta por el Lehendakari Iñigo Urkullu, en 2021.