La nieve abandonará poco a poco Euskadi este miércoles, con una ligera subida de temperatura y comienzo de lluvia

Varias personas disfrutan de la nieve en la calle de Vitoria, a 6 de enero de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Carlos González - Europa Press

BILBAO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Euskadi mantiene este miércoles a primera hora el aviso amarillo por nieve, temperaturas mínimas y heladas, aunque con una ligera mejoría a lo largo de la jornada. La cota de nieve irá subiendo, por lo que abandonará paulatinamente la Comunidad Autónoma Vasca, y aumentará la temperatura, pero tampoco significativamente, para ir dando paso a la lluvia.

Según la Euskalmet, la cota de nieve podría ya situarse en torno a 400-600 metros a primeras horas de la mañana, subiendo a 800-1000 metros al mediodía y 1000-1200 metros por la tarde. Irán apareciendo las precipitaciones débiles, localmente moderadas durante la segunda mitad del día, especialmente en la vertiente cantábrica.