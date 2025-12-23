Niños ingresados y pacientes del Hospital de Basurto reciben la visita de agentes y perros de la Policía Local de Bilbao

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao en su visita a los niños ingresados en el Hospital de basurto - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los niños ingresados y los que han acudido este martes como pacientes al Hospital Universitario de Basurto han recibido la visita de un grupo de agentes y perros de la Policía Municipal de Bilbao.

Un año más, y en el marco de la campaña de Navidad, el área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao participa en las visitas que el Hospital Universitario de Basurto organiza para hacer más llevadera la estancia de las niñas y niños que permanecen ingresados estos días.

Así, esta mañana han acudido al hospital un grupo de agentes y perros de la Inspección de Refuerzo Táctico de la Policía Municipal de Bilbao, la conocida popularmente como Unidad Canina, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.