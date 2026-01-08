Niños y niñas de familias LGTBI de Euskadi elaboran un calendario repartido en los 33 colegios públicos de Bilbao

Goizalde Ruiz y Pablo Bilbao - SEHASKA

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación de familias LGTBI de Euskadi, Sehaska, ha remitido a los 33 colegios públicos de Bilbao un calendario diseñado con dibujos realizados por sus hijos e hijas, con edades entre 4 y 12 años, para mostrar la diversidad familiar.

El calendario muestra la realidad de las familias compuestas por dos amatxus o dos aitatxus, y por una amatxu o un aitatxu, y la iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao.

A partir del almanaque, los 33 colegios públicos de la capital vizcaína que imparten Infantil y Primaria podrán trabajar en las aulas y mostrar a su alumnado la diversidad familiar gracias a este proyecto.

El calendario de 2026 se ha enviado ya a la totalidad de centros públicos de Bilbao junto con una carta en la que el colectivo de familias LGTBI de Euskadi invita a los colegios a mostrar a su alumnado la diversidad de sus familias, "de manera que se puedan crear entornos en los que cada modelo de familia se sienta cómodo y libre", según ha explicado el presidente de Sehaska, Pablo Bilbao.

En la carta, la asociación, que desarrolla campañas de sensibilización desde 2012 y lucha para que la sociedad reconozca y acepte la diversidad familiar, explica cómo los modelos familiares "que escuchan reiteradamente sus hijos e hijas en los centros educativos y en otros muchos ámbitos (como el cine o el literario) son aquellos formados por una madre y un padre".

Por ese motivo, "conscientes" de que sus modelos de familias "con casi invisibles" en la sociedad, Sehaska ha considerado que es "necesario estar presentes en los centros escolares, ser altavoz de todas las familias LGTBIQ+ y empoderarnos, para no ser invisibles en esta sociedad", ha subrayado Bilbao.

En ese sentido, ha añadido, "la educación de los menores en un entorno de diversidad, inclusividad y respeto es una de las prioridades para todas las familias que conformamos Sehaska".