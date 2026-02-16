Nivel amarillo por desbordamiento en las estaciones de Abetxuko, Sangroniz, Mungia y Larrainazubi

Archivo - Zona de Abetxuko, afectada por las lluvias en Vitoria, a 27 de febrero de 2024 (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias de las últimas horas en Euskadi han elevado a nivel amarillo por desbordamiento de ríos pasadas las ocho y media de la tarde de este lunes en las estaciones de Abetxuko, Sangroniz, Mungia, Mungia-Lauxartea y Larrainazubi, según ha informado Euskalmet.

En concreto, se ha llegado a nivel amarillo en la estación de Abetxuko, de la cuenca del Zadorra; en la estación de Larrainazubi, de la cuenca del Gobelas; en la estación de Sangroniz, en la ría de Bilbao; y en las estaciones de Mungia y Mungia-Lauaxeta, en la cuenca del Butrón.