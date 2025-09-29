El Nobel Joseph Stiglitz pide "repensar economía e instituciones democráticas" recuperando "cooperación y solidaridad"

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en la conferencia en la Universidad de Deusto, en Bilbao - FUNDACIÓN FAIR SATURDAY

El Premio Nobel de Economía reflexiona sobre un nuevo modelo económico y social en el encuentro de Fundación Fair Saturday y Fundación BBK

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, ha defendido la necesidad de "repensar tanto la economía como las instituciones democráticas, recuperando la cooperación, la solidaridad y los valores humanistas".

La Fundación Fair Saturday, con el apoyo de la Fundación BBK, ha organizado este lunes, en la Universidad de Deusto en Bilbao, un encuentro con Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía (2001), conocido por sus contribuciones al análisis de la desigualdad, la información asimétrica y las políticas para un desarrollo económico más justo.

En su intervención, ante representantes institucionales, académicos, alumnado y público general, Stiglitz ha analizado las múltiples crisis que atraviesa el mundo -climática, democrática, social y económica- y ha subrayado el "agotamiento del modelo neoliberal que ha dominado las últimas décadas".

Según ha explicado, este sistema "no cumplió con sus promesas de crecimiento y prosperidad compartida" y, además, "ha debilitado la confianza, la cohesión social y las bases mismas de la democracia".

Asimismo, Stiglitz ha alertado de que "el modelo neoliberal que ha dominado las últimas décadas no ha cumplido sus promesas y ha incrementado la inequidad", recordando que tras la crisis industrial "los gobiernos no supieron readecuar a los trabajadores, y por supuesto el mercado, por sí mismo, no lo ha hecho, aumentando así las desigualdades".

Según ha advertido, este agotamiento del modelo "ha debilitado la cohesión social y alimentado el auge de liderazgos populistas y autoritarios".

Otro de los puntos centrales de su discurso ha sido "la crisis del ecosistema de la información". Stiglitz ha señalado que "la inteligencia artificial roba la información de quienes la producen, y sin incentivo económico los productos de información son cada vez peores, de modo que las mejoras tecnológicas están generando un peor ecosistema informativo, en detrimento de nuestra democracia y economía".

El Premio Nobel también ha subrayado "la gravedad del ataque a la verdad y al conocimiento". "El concepto mismo de verdad está siendo atacado, porque a los nuevos fascismos no les gustan los mensajes que provienen de la ciencia", ha afirmado para denunciar que "se están atacando los valores de la Ilustración, pilares fundamentales sobre los que se han construido los avances democráticos, sociales y económicos de los últimos siglos".

REPENSAR LAS INSTITUCIONES

Finalmente, Stiglitz ha defendido la necesidad de "repensar tanto la economía como las instituciones democráticas, recuperando la cooperación, la solidaridad y los valores humanistas".

En esa línea, ha propuesto avanzar hacia lo que denomina "la buena sociedad, un modelo más sostenible, igualitario y humano, en el que las personas tengan mayores oportunidades de desarrollar su potencial y donde la empatía y la confianza sean la base de la convivencia".

Este encuentro ha supuesto el acto de apertura del BBK Bilbao Kultura Social Forum 2025, que busca situar a Bilbao y Bizkaia como punto de encuentro internacional para el debate cultural, social y humanista.