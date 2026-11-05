Noelia Lorenzo presenta este viernes en Bilbao su novena novela, el thriller 'La última luciérnaga'

Noelia Lorenzo - PLAZA & JANÉS

BILBAO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Noelia Lorenzo (Irun, 1978) presenta este viernes (19.00 horas), en la librería Elkar Iparraguirre de Bilbao, 'La última luciérnaga' (Plaza & Janés), su novena novela, un thriller protagonizado por los hermanos Oiasso, Aia y Martín, ambos ertzainas, que sitúa la acción a caballo entre finales de los setenta y principios de los ochenta del pasado siglo y la actualidad.

El relato se inicia cuando Aia descubre que está embarazada tras un encuentro esporádico y debe decidir si quiere seguir adelante. Mientras sopesa la maternidad, la edad, la libertad y la posibilidad de criar sola, San Sebastián se prepara para el encendido navideño.

En medio de la multitud reunida junto al río Urumea, una mujer es apuñalada. Mientras es atendida por Aia, antes de perder la consciencia, solo alcanza a pronunciar las palabras "la última luciérnaga".

El caso, tal y como explican desde la editorial, queda en manos de Martín Oiasso, el hermano de Aia y la investigación, "marcada por identidades confusas y nuevos episodios de violencia, obliga a ambos a trabajar juntos pese a los silencios que los han distanciado".

En paralelo, la novela viaja a Villajoyosa, El Bacarot y la San Sebastián de 1980 donde "una joven sueña con ser actriz y escapar del futuro trazado para ella, mientras una promesa de dinero y libertad la acerca a una turbia red".

Ya en el presente, "las circunstancias de la vida vuelven a poner ese oscuro pasado en movimiento", de manera que las distintas líneas argumentales avanzan hasta confluir en un thriller sobre "aquello que permanece oculto y el precio de recuperar la verdad".

La novela contrapone Gipuzkoa y Alicante, San Sebastián y Villajoyosa, el Cantábrico y el Mediterráneo y, al alternar el año 2023 con finales de los setenta y el arranque de la década de los ochenta, "el paisaje funciona como memoria".

De esta forma, "la Donostia marcada entonces por la violencia, la heroína, la prostitución visible y el sirimiri aparece en la actualidad convertida en una ciudad cosmopolita y desbordada por el turismo, aunque la oscuridad aún pueda irrumpir bajo la postal".

MATERNIDAD Y DERECHO A DECIDIR

La novela también explora aspectos como la maternidad, el aborto y el derecho a decidir, a través de la situación de la protagonista, embarazada de forma inesperada a los cuarenta y tres años y que debe decidir si quiere ser madre.

El relato aborda sus dudas sobre la edad, la libertad, la crianza en solitario y el derecho a decidir, y las pone en diálogo con la situación de las mujeres en los años ochenta, con todo lo que ha cambiado y también con lo que aún persiste.

Lorenzo propone un viaje por el pasado y la memoria para abordar los entresijos de una oscura red en una intriga donde "fotografías, identidades, archivos y noticias antiguas conducen hacia la organización criminal".

Junto al misterio, la novela explora el control, la dependencia emocional y el distanciamiento familiar, de forma que, explican desde la editorial, "frente a esos vínculos dañinos, la amistad funciona como lugar seguro: una forma de escucha, lealtad y acompañamiento que impide que los personajes atraviesen el miedo completamente solos".

BIOGRAFÍA

La carrera profesional de Noelia Lorenzo, antes de dar el salto a la literatura, estuvo ligada al mundo de la moda hasta que en 2013 publicó 'Chamusquina', su primera novela.

Dos años más tarde vio la luz 'La sirena roja' (Erein, 2015), donde presenta a la pareja de ertzainas Chassereau-Macua, quienes protagonizan cuatro novelas más: 'La chica olvidada' (2026), 'Corazones negros' (2018), 'La estrella de quince puntas' (2020) y 'Animales heridos' (2021).

De ese conjunto de novelas, 'Corazones negros' fue galardonada con el 'Premio Cubelles Noir' a la mejor novela negra publicada ese año y finalista en 'Tenerife Noir', 'Salamanca Negra', 'Premios Novelpol', 'Tormo negro' y en el 'Dashiell Hammett' que se entrega durante la 'Semana Negra de Gijón'.

Con "Blanco inmaculado" (2022), la autora guipuzcoana inició una nueva serie protagonizada por las inspectoras Lur de las Heras y Maddi Blasco, que continuó con "Purasangre (2024).

Además de novela negra, la irundarra escribe literatura infantil, género donde ha publicado hasta la fecha cuentos en euskera de la colección "Ane eta Moon".