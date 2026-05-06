Nubes y claros por la mañana este jueves en Euskadi y chubascos por la tarde

Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi alternancia de nubes y claros y ascenso de las temperaturas, con inestabilidad por la tarde. Durante la primera mitad del día se espera ambiente, en general, soleado, con amplios claros en buena parte del territorio. Las nieblas de primeras horas podrían tardar en disiparse en algunos valles del interior.

Por la tarde, sin embargo, el tiempo se inestabilizará, se formarán nubes de evolución y se producirán algunos chubascos de carácter tormentoso que podrían ser localmente intensos.

El viento soplará del sureste, aunque en la vertiente cantábrica se irá fijando del este y del nordeste durante la mañana. Las temperaturas máximas subirán y se situarán entre 18-22 ºC.