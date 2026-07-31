Nubes a primeras horas de este sábado en Euskadi, pero a partir del mediodía levantará

Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi nubes a primeras horas, pero a partir del mediodía levantará. Durante la primera mitad del día el cielo estará muy nuboso, sobre todo en el norte, donde se pueden volver a producir algunas lloviznas.

A partir del mediodía, sin embargo, gracias al viento del nordeste, las nubes se irán disipando y quedará soleado durante la tarde. Las temperaturas máximas seguirán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso.