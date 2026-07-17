Nubosidad abundante en la vertiente cantábrica, con algunas lloviznas y más claro en el resto de Euskadi este sábado

Nubes sobre Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi nubosidad más abundante en la vertiente cantábrica, donde todavía se podrán producir algunas lloviznas o lluvias débiles, mientras que en la vertiente mediterránea los claros serán más amplios.

A medida que avance la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir y el ambiente será más luminoso. El viento continuará soplando de componente norte y durante la tarde dejará algunas rachas más intensas.

Las temperaturas apenas experimentarán variaciones y se mantendrán en valores similares a los del día anterior, con máximas de 26 grados en San Sebastián y Bilbao, y 27 grados en Vitoria.