Nubosidad por la mañana y ambiente soleado por la tarde, este lunes en Euskadi

Nubes y claros en Euskadi (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi la llegada de un frente muy debilitado que dejará nubosidad abundante durante la mañana en la mitad norte con algunas lloviznas o lluvias débiles.

Por la tarde se irán disipando las nubes y terminará la jornada con ambiente soleado. A la mitad sur apenas llegarán nubes y por allí brillará el sol durante toda la jornada. Los vientos perderán intensidad y pasarán a ser del norte y nordeste.

Las temperaturas máximas subirán de forma ligera en la zona costera, donde rondarán los 27 ºC, y mientras que en el interior superarán los 30 °C en el sur de Álava. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 ºC del interior y los 18 ºC en la costa.