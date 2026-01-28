Nubosidad por la mañana, amplios claros por la tarde y ascenso de las temperaturas, este jueves en Euskadi

Archivo - Paraje de monte en Bizkaia - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo revuelto, con abundante nubosidad al inicio de la jornada, algo de lluvia y la cota de nieve situada entre los 1.000 y 1.200 metros.

A lo largo de la mañana, las precipitaciones remitirán y subirá la cota de nieve. También se abrirán claros y se registrarán ratos soleados a primeras horas de la tarde.

El viento soplará del suroeste y elevará temperaturas diurnas de manera notable. Por la tarde, el viento girará al oeste y de noche se producirán ligeros chubascos en la vertiente cantábrica y algunos puntos de la mediterránea.