Nubosidad en el norte y cielo despejado en el sur, con bajada de las temperaturas, este domingo en Euskadi

Archivo - Cielo cubierto en el norte
Archivo - Cielo cubierto en el norte - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: sábado, 31 octubre 2026 17:14
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BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi un aumento de la nubosidad en la mitad norte. Se verán intervalos de nubes bajas que en algunos momentos dejarán el cielo prácticamente cubierto.

En la mitad sur el ambiente será soleado y tan solo por la tarde-noche llegará algo de nubosidad a algunos puntos. Las temperaturas podrían bajar ligeramente. Nieblas a primeras horas, sobre todo en valles del interior. El viento predominará del noroeste.

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