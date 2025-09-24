La nueva OTA de Vitoria incorporará una tarifa para permitir el estacionamiento durante ocho horas a los no residentes

Artolazabal señala que su ampliación "mejora la vida en los barrios y prepara a la ciudad para los cambios de movilidad"

VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La recién estrenada ampliación de la zona OTA en Vitoria-Gasteiz contará el próximo ejercicio con una nueva tarifa que permitirá estacionar durante ocho horas en esta zona limitada de aparcamiento, "con un precio asequible en torno a los 8 euros", para "solventar algunos problemas de personas que vienen a la ciudad a hacer gestiones" y que "necesitan desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos".

Así lo ha anunciado este miércoles, en comisión municipal, la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, a preguntas del Partido Popular sobre la ampliación de la OTA en la capital alavesa, que entró en vigor el pasado 15 de septiembre.

Artolazabal ha explicado que esta nueva tarifa para no residentes será contemplada en las futuras ordenanzas fiscales para dar una "respuesta directa a las necesidades de muchas personas que, por trabajo u otros motivos, necesitan desplazarse en coche y aparcar durante largos periodos".

Al mismo tiempo, el proyecto de ordenanzas fiscales incorporará bonos de semana y de 15 días de aparcamiento en una zona del parking de la estación de autobuses, con el fin de que las personas que vienen a Vitoria-Gasteiz del territorio y visitantes puedan hacer uso del mismo.

Estas dos son las principales novedades que ha anunciado Artolazabal acerca de la OTA en una comisión, en la que ha defendido que su reciente ampliación es "una medida planificada, fruto de la participación vecinal, comerciantes y gremios, y necesaria para garantizar la movilidad y el equilibrio en los barrios".

"Es una herramienta para mejorar la vida en los barrios y preparar a la ciudad para los cambios de movilidad que ya tenemos a la vuelta de la esquina", ha añadido, para recordar que se perderán un total de 700 plazas de aparcamiento, debido a la construcción de un 'bidegorri' segregado en la Avenida Gasteiz y a la ampliación del tranvía a Zabalgana, que afecta al barrio de San Martín.

"No estamos ante una improvisación ni una ocurrencia. Estamos haciendo los deberes para que la ciudad esté preparada y para que las personas residentes tengan garantizado su aparcamiento y su calidad de vida", ha valorado la concejala.

Tras señalar que "cualquier proceso de cambio necesita de un periodo de adaptación", ha reconocido que la iniciativa, "al principio, puede generar tensiones y rechazo, pero, a medida que avanza en el tiempo, presenta bondades y la ciudadanía las percibe como positivas". A modo de ejemplo, ha puesto las reticencias iniciales de proyectos como la ampliación del tranvía y el BEI, que "ahora son motivo de orgullo y propuestas de éxito".

En este arranque de la medida, Artolazabal destacado que "la disponibilidad de plazas refleja que se está logrando el objetivo de favorecer la rotación, lo que permite a residentes, clientes, gremios y visitantes encontrar aparcamiento con mayor facilidad".

También ha hecho hincapié en que la OTA "no perjudica al comercio, sino que lo favorece". "Antes había coches aparcados durante días enteros, lo que hacía imposible que una persona que venía a comprar encontrara sitio. Ahora, con la rotación, los comercios y la hostelería tienen un entorno más accesible y dinámico", ha asegurado.

Por último, ha recalcado que seguirá monitorizando la implantación, analizando su funcionamiento y ajustando lo que sea necesario. "Seguiremos analizando la implantación, escuchando a la ciudadanía y ajustando lo que sea necesario, pero la dirección está clara: una Vitoria-Gasteiz más accesible, más sostenible y mejor preparada para los retos de movilidad que vienen", ha concluido.

"MALA GESTIÓN"

Por contra, el concejal del PP Alfredo Iturricha ha criticado que, con la ampliación de la OTA, el Gobierno municipal ha realizado "una mala gestión del espacio público" por "precipitarse en su ampliación, condicionado por "las prisas de tener que cumplir con los compromisos de los fondos Next Generation de Europa".

Así, el PP ha señalado que el pago por aparcar en el barrio de San Martín ha derivado en el "colapso de barrios colindantes, como Ariznabarra", que "está saturado de vehículos", mientras que "los alrededores de la Avenida Gasteiz cuentan con multitud de plazas vacías".

Por otro lado, ha denunciado que los negocios de las zonas afectada por la OTA "se han visto muy afectados al perder su clientela, que no puede permitirse aparcar durante cierto tiempo en esas zonas", así como que "la hostelería también ha notado su impacto negativo".

Por último, Iturricha ha censurado que ha provocado "la especulación", ya que "hay vecinos que ya buscan beneficios y han subido los precios que piden por aparcar en los parkings privados de la zona de San Martín".