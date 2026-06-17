Nueva subida de temperaturas y tiempo soleado este jueves en Euskadi

Varias personas se resguardan en la sombra en un parque - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en el País Vasco nueva subida de las temperaturas, de forma ligera en el interior y más notable en la costa.

Las temperaturas máximas se situarán entre los 30 y los 35 grados y podrán ser superiores en los valles cantábricos. Predominará el tiempo soleado, aunque con algo de nubosidad.

En la mitad norte aparecerán nubes bajas, sobre todo a partir de la tarde, en la que se irán formando nubes de evolución. Por la tarde-noche podrían producirse algunas tormentas. El viento se fijará del sureste y se intensificará. Por la tarde el viento girará al norte en la vertiente cantábrica.