Las nuevas haurreskolas de Gros, Intxaurrondo Hegoa y Riberas de San Sebastián abren inscripción el lunes

Oyarbide en una de las nuevas haurreskola. - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas haurreskolas de Gros, Intxaurrondo Hegoa y Riberas de Loiola de San Sebastián abrirán su plazo de inscripción el próximo lunes 29 de junio. El plazo extraordinario de inscripción permanecerá abierto hasta el 8 de julio para los nuevos centros, que comenzarán su actividad el próximo 4 de septiembre.

En un comunicado, el Ayuntamiento de San Sebastián ha informado de la apertura de un plazo extraordinario de inscripción para estas nuevas haurreskolas que comenzarán su actividad en la ciudad el próximo 4 de septiembre, en el marco de la ampliación de la red pública de educación infantil de 0 a 2 años impulsada junto al Consorcio Haurreskolak.

Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes entre el 29 de junio y el 8 de julio, ambos inclusive, de manera presencial en las oficinas de Udalinfo.

La convocatoria está dirigida a las familias y tutores legales de niños y niñas nacidos en 2025 y 2026. La concejala donostiarra de Igualdad, Ane Oyarbide, ha destacado que "la apertura de este plazo extraordinario de inscripción es una muy buena noticia para muchas familias donostiarras que necesitan recursos públicos para conciliar su vida laboral, personal y familiar".

"Contar con más plazas de haurreskola y facilitar el acceso a ellas contribuye a que las familias dispongan de más apoyos en una etapa tan importante como la crianza", ha afirmado.

Oyarbide ha señalado que "las políticas de cuidados y de conciliación son también políticas de igualdad". "Sabemos que las responsabilidades de cuidado siguen recayendo de manera desigual sobre las mujeres y, por eso, ampliar las oportunidades de acceso a servicios públicos como las haurreskolas es una herramienta fundamental para avanzar hacia una sociedad más corresponsable y con más igualdad de oportunidades", ha subrayado.

Por su parte, la concejala de Educación y Juventud, Arantxa López, ha animado a las familias interesadas a participar en este proceso y ha subrayado que "queremos que todas las familias conozcan este plazo extraordinario y puedan valorar esta opción educativa y de conciliación".

La apertura de estas nuevas haurreskolas responde a una demanda creciente y nos permite seguir acercando un servicio público esencial a más barrios de Donostia, facilitando el acceso a una educación de calidad desde las primeras etapas de la vida", ha apuntado.

Las familias que ya dispongan de una plaza o que la hayan obtenido en las listas definitivas del pasado 26 de junio también podrán solicitar el traslado a alguna de las nuevas haurreskolas. Para ello deberán realizar una nueva inscripción y presentar de nuevo toda la documentación requerida.