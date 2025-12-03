Nueve personas investigadas por desórdenes públicos y daños en una concentración no comunicada en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Ertzaintza ha abierto diligencias como investigados a cinco hombres y a cuatro mujeres que este miércoles han participado en una concentración no comunicada ante los juzgados de San Sebastián. Durante la misma se ha impedido el acceso de personas al edificio y se ha arrojado pintura contra la fachada. Además, otro hombre ha sido propuesto para sanción administrativa al obstruir la labor de los agentes.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, a las 10.00 horas de este miércoles, la Ertzaintza ha sido requerida para personarse en los juzgados de la Plaza Teresa de Calcuta en la capital guipuzcoana, ya que los participantes de una concentración no comunicada han lanzado pintura contra el edificio y han obstaculizado la entrada al edificio.
La Ertzaintza ha identificado a un total de diez personas. A nueve de ellas, de entre 18 y 26 años, participantes de la concentración no comunicada, se les han abierto diligencias como investigadas por los delitos de desórdenes públicos y daños, mientras que la décima va a ser propuesta para sanción por infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana al obstruir la labor de la Ertzaintza.