En esta convocatoria, abierta a creadores vinculados a Álava, se han recibido 111 propuestas de disciplinas - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La doble exposición del certamen 'Vital Artea 2026' reunirá hasta el próximo 8 de enero en la sala Arkabia Pagoa de Vitoria-Gasteiz las obras premiadas y seleccionadas de esta edición, junto con los trabajos de los cuatro artistas galardonados en 2025, que se expondrán en la sala Arkabia Urkia.

En esta convocatoria, abierta a creadores vinculados a Álava, se han recibido 111 propuestas de disciplinas como pintura, escultura, instalación, videocreación y arte digital, de las que el jurado ha seleccionado 31 para la exposición, según ha informado la organización en un comunicado.

Los cuatro premios de 1.500 euros de esta edición han recaído en Aiala Lucero y Saúl Vara, por la instalación fotográfica 'Monumento'; Alejandra Bueno, por la videocreación 'Texto refundido'; Jesús María Sáez de Vicuña Ochoa, por el óleo sobre lienzo 'Construyendo la urbe'; y Mel Arranz, por la obra textil 'European Grim Capital'. Todos ellos participarán además en una exposición colectiva en Arkabia el próximo año.

Asimismo, el certamen ha estrenado este año la 'Beca Vital Artea Gaztea', dotada con 1.000 euros para artistas menores de 30 años, que ha sido concedida a Mireya Jiménez (Vitoria-Gasteiz, 2001) por su fotolibro con bordado 'Lugares por dentro'.

Esta ayuda incluye la posibilidad de desarrollar una exposición o intervención artística durante un mes en uno de los espacios de ZAS Kultur.

El jurado ha estado compuesto por la fotógrafa Ani Chkhartishvili, el artista y docente de la EHU Natxo Rodríguez, la artista Nerea Lekuona y la también artista y profesora de la EHU Txaro Arrazola.

Por su parte, la programación expositiva se completa en el espacio Arkabia Urkia con las obras de los cuatro ganadores de la edición de 2025: Maider Varona Romero ('Siempre que se convierta en otra cosa'), Aiskoa Pérez Alonso ('Limits'), Mario Marco Nafría ('Nueva Construcción') y Víctor Echevarría López de Foronda ('Estancia').