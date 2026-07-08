Los nuevos inspectores de veladores, vados y eventos comenzarán a trabajar este mes de julio en Vitoria-Gasteiz

La puesta en marcha de este equipo se realizará inicialmente con dos inspectores municipales - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pondrá en marcha este mes de julio el nuevo servicio de inspección de veladores, vados y eventos, un equipo específico que reforzará el seguimiento y control de las ocupaciones del espacio público en la ciudad.

Los nuevos inspectores, con base en las oficinas técnicas de San Martín, iniciarán su actividad a mediados de mes y desarrollarán su labor tanto en días laborables como durante fines de semana, festivos y periodos de mayor ocupación de la vía pública, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Su trabajo se centrará en comprobar sobre el terreno que las ocupaciones autorizadas cumplen las condiciones establecidas en las licencias municipales. Entre sus funciones se encuentran la inspección de terrazas de hostelería, vados, eventos o zanjas.

El nuevo servicio tendrá capacidad para realizar inspecciones programadas o aleatorias, documentar posibles irregularidades y proponer, en su caso, la adopción de medidas o la incoación de procedimientos sancionadores por parte de los servicios municipales competentes.

La puesta en marcha de este equipo se realizará inicialmente con dos inspectores municipales. Transcurridos seis meses desde el inicio de la actividad, el Ayuntamiento llevará a cabo una evaluación de su funcionamiento para analizar los resultados obtenidos, las necesidades detectadas y la conveniencia de reforzar o ampliar el servicio.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado que "el espacio público es de todas y todos", y que la responsabilidad del Consistorio es "garantizar que se utilice conforme a las normas establecidas".

Artolazabal ha señalado que "no puede dar igual ocupar más espacio del autorizado, instalar más mesas de las permitidas o incumplir de forma reiterada las condiciones de una licencia". De esa forma, ha indicado que "quienes cumplen las reglas tienen derecho a que estas se hagan respetar y a que exista un trato igual para todos".